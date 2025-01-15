Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderlerini 10 trilyon 777 milyar TL, bütçe gelirlerini 8 trilyon 670,9 milyar TL ve bütçe açığını 2 trilyon 106,1 milyar TL olarak duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, faiz dışı bütçe giderlerinin 9 trilyon 506,6 milyar TL ve faiz dışı açığın ise 835,7 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Aralık ayında ise bütçe açığı 829 milyar TL oldu. Aralık 2024'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 artarak 877 milyar 577 milyon TL oldu. Aynı ayda bütçe giderleri de yüzde 22,3 arttı ve 1 trilyon 706 milyar 788 milyon TL'ye çıktı.

2023'te de açık 1 trilyonu geçmişti

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 trilyon 380 milyar 450 milyon TL açık vermiş iken, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 2 trilyon 106 milyar 145 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 705 milyar 835 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 835 milyar 690 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 10 trilyon 777 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 1 trilyon 270 milyar 455 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 9 trilyon 506 milyar 553 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,6 oranında artarak 10 trilyon 777 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında artarak 9 trilyon 506 milyar 553 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 8 trilyon 670 milyar 863 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 7 trilyon 304 milyar 863 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 134 milyar 182 milyon TL olmuştur."