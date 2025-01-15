Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderlerini 10 trilyon 777 milyar TL, bütçe gelirlerini 8 trilyon 670,9 milyar TL ve bütçe açığını 2 trilyon 106,1 milyar TL olarak duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, faiz dışı bütçe giderlerinin 9 trilyon 506,6 milyar TL ve faiz dışı açığın ise 835,7 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Merkezi yönetim bütçesi açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 trilyon 380 milyar 450 milyon TL açık vermiş iken, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 2 trilyon 106 milyar 145 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 705 milyar 835 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 835 milyar 690 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 10 trilyon 777 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 1 trilyon 270 milyar 455 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 9 trilyon 506 milyar 553 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,6 oranında artarak 10 trilyon 777 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında artarak 9 trilyon 506 milyar 553 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 8 trilyon 670 milyar 863 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 7 trilyon 304 milyar 863 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 134 milyar 182 milyon TL olmuştur."