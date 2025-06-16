Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe mayısta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,6 artarak 1 trilyon 324 milyar 971 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 38,3 artışla 1 trilyon 89 milyar 743 milyon liraya ulaştı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla verdi.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 978,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 346,4 milyar TL olarak kaydedildi.

Mayısta vergi gelirleri 1 trilyon 196 milyar 410 milyon TL oldu.

5 aylık açık 650,3 milyar TL oldu

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 yükselerek 4 trilyon 689 milyar 154 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,8 artarak, 5 trilyon 339 milyar 456 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesinde ocak-mayıs döneminde 650 milyar 302 milyon lira açık oluştu.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 503,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 185,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 oranında artarak 4 trilyon 6 milyar 528 milyon TL oldu.