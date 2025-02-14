Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılacak mı? Bakanlık kaynakları Dünya'ya konuştu
AK Parti 23 Şubat pazar günü 8. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetiminde kapsamlı değişikler yapması bekleniyor. Kabine'de de değişikliklerin söz konusu olabileceği konuşuyor. Öte yandan aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bulunduğu bazı bakanlıkların bölüneceği öne sürüldü. Dunya.com'a iddialara ilişkin bakanlık kaynaklarına ulaştı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bölünecek mi" diye sordu. İşte bakanlık kaynaklarının yanıtı...
dunya.com/ ÖZEL
AK Parti 23 Şubat’ta 8. Olağan Kongresi’ni yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetiminde revizyona gideceğine ilişkin pek çok haber siyaset kulislerinde konuşuluyor.
Kongre öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların bölüneceğine yönelik bir iddia da ortaya atıldı.
Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçmişte olduğu gibi Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılacağı öne sürüldü.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın hazırladığı çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı ifade edildi.
Dunya.com Hazine ve Maliye Bakanlığı’na söz konusu iddiaları sordu. Bakanlık kaynakları, bakanlığın ikiye bölünmesi gibi bir çalışmanın olmadığını ifade ettiler.