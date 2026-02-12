Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Türkiye ile AKKB arasında 280 milyon euroluk anlaşma

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Monticelli ve beraberindeki heyet, 10-12 Şubat'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Monticelli, Türkiye temasları kapsamında Bakan Şimşek'i ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'nin 1956 yılından bu yana kurucu üyesi olduğu AKKB ile sürdürdüğü ilişkilerin olumlu seyri ele alındı ve yeni işbirliği imkanları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret çerçevesinde, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar şehir hastaneleri için 230 milyon euro, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Marmaray Projesi için 50 milyon euro tutarındaki ek finansmana ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Böylece, Türkiye'deki yatırımlara 280 milyon euro tutarında uygun koşullu kaynak aktarılacak.

Bankadan son 10 yılda sağlanan finansman tutarı 2,5 milyar euroyu buldu

Türkiye, son 10 yılda AKKB'den kamu sektörü projeleri ile KOBİ finansmanında kullandırılmak üzere yaklaşık 2,5 milyar avro finansman sağladı.

Banka, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Türkiye'nin depreme hazırlık kapasitesinin artırılması ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik altyapı ve sağlık projelerine önemli katkı sundu.