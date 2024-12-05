Hazine ve Maliye Bakanlığı: Esnaf ve çiftçilere destek devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçi, esnaf ve sanatkarlara yönelik hazine destekli kredilerin sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yıl çiftçilere 87,1 milyar TL, esnaf ve sanatkarlara ise 37,7 milyar TL faiz/kar payı desteği sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, çiftçi ve esnafın kamu bankaları aracılığıyla hazine faiz/kar payı destekli kredilerden faydalandığı anımsatılarak, bu kredilerdeki faiz/kar payı yükünün belirli bir kısmının Bakanlık tarafından karşılandığı ifade edildi.

"Kamu bankalarının zararı yok"

Kamu bankalarının bu krediler nedeniyle zarara uğradığı yönündeki iddiaları reddeden Bakanlık, uygulamanın 2001 krizinden sonra alınan bütçe disiplin önlemleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2001 krizinin ardından kamu bankalarında görev zararlarının önüne geçmek amacıyla, bütçede ödenek bulunmaksızın kamu bankalarına bir görev verilmesi yasaklanmıştır. Mevcut uygulamada kamu bankalarının herhangi bir zarara uğraması söz konusu değildir."

Kar payı yükü Bakanlık tarafından karşılanıyor

Çiftçiler için 2004, esnaf ve sanatkarlar için 2002 yılında başlatılan hazine destekli kredi uygulamasından bugüne kadar 1,1 milyon çiftçi ve 804 bin esnaf yararlandı. Bakanlık, çiftçiler için kullandırılan kredilerin faiz/kar payı yükünün yaklaşık yüzde 70'ini, esnaf ve sanatkarlar için ise yüzde 50'sini karşılıyor.

Açıklamada, "Çiftçilerimizin ve esnafımızın uygun koşullu finansmana ulaşması için desteğimiz sürecektir. Bu kapsamda, bütçeden yapılan ödemeler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır" denildi.