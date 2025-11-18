Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Bakanlığın internet sitesinde 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 17 milyar 782 milyon 910 bin lira tutarında 19 Kasım 2025 valörlü, 17 Kasım 2027 itfa tarihli TLREFK'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.