Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Haziran Pazartesi günü iki ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İlk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 20,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin ilk kez ihracı gerçekleştirilecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Haziran Pazartesi günkü ilk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 20,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.