Hazine ve Maliye Bakanlığına atamalar yapıldı

26 Ekim 2020

Resmi gazetede yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ahmet Yalçın Yalçınkaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına, bakanlık Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.

Kurt'tan boşalan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan Güzel, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Soner Korkmaz, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Yunus Elitaş, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Koç, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Celalettin Sıvacı Ferhat Aydoğdu ve Ali Mercan Aydın, Muhasebat Genel Müdür yardımcılıklarına Serkan Yüceer ve Ömer İyigün, Vergi Denetim

Kurulu başkan yardımcılıklarına Murat Selçuk Taşkıran, Ahmet Yener ve Selçuk Sevinç, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Bekir Sıddık Adıbelli getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine İdris Şenyurt, 1. Hukuk Müşavirliği görevine Neslihan Beşli Göksel, daire başkanlıklarına ise Abdullah Karaboyacı, Ahmet Kurt, İsmail Kılınçarslan ve Murat Üstün atandı.