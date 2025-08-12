Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 13,9 milyar TL'lik kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımladı.

Buna göre, 13 milyar 901 milyon 160 bin lira tutarında 13 Ağustos 2025 valörlü, 11 Ağustos 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.