Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihale duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
AA
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İki tahvil ihalesi yapacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 11 Mart Salı günkü ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.