Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan TÜİK iddialarına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı” yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, bazı gazetelerde aynı başlıklarla yayımlanan haberlerde yanlış bilgi paylaşıldığı ve açıkça bilinçli dezenformasyon yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyuna alenen yanlış bilgi verildiği belirtilerek, “Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya’nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir” denildi.

Bakanlık, ataması yapılmamışken görevden alındığı yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, yanlış bilgiyi bilinçli şekilde kamuoyuna yaymaya yönelik girişimlere karşı tüm hukuki hakların kullanılacağını bildirdi.

TÜİK Başkanlığına, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanmıştı.