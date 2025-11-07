Hazine ve Maliye Bütçesine 50 milyar lira ödenek ilavesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin önergeleri de görüşüldü.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Önergeye göre, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira ödenek ilave edilecek.