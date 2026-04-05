Hazine ve TCMB'den Londra'daki toplantıya ilişkin iddialara cevap

Merkez Bankası (TCMB), Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yanıt verdi.

Merkez açıklamasında yurt içi ve yurt dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları yapıldığını vurguladı. Açıklamada, Londra'da düzenlenen toplantılarda daha önce paylaşılmamış bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Amaç para politikası uygulamalarının doğru anlaşılması

Duyuruda, söz konusu toplantıların amacının para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik soruların yanıtlandığı, yapılan tüm paylaşımların ise halihazırda kamuya açık para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlı olduğu kaydedildi.

Merkez, yurt içinde veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi ya da politika değerlendirmesinin paylaşılmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, resmi iletişim kanalları dışındaki yorum ve açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan da yalanlama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı da Bakan Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında "asla" yorum yapmadığını bildirdi. Bakanlık, Şimşek'in Londra temaslarına yönelik açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair 'izlenim' olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır."