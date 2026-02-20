Hazine verileri açıklandı: Merkezi borç stoku 14,2 trilyon liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 14 trilyon 264,2 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 709,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 554,7 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.