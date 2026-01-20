Hazine verileri açıklandı: Merkezi yönetim brüt borç stoku 13,6 trilyon lira
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 2025 yılı sonu itibarıyla 13 trilyon 656,1 milyar liraya yükselirken, borcun 6,4 trilyon liralık kısmı Türk lirası, 7,2 trilyon liralık bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Borç stokunun 6 trilyon 407 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 249,2 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA