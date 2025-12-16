Hazine yaklaşık 6,7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesinde, 6 milyar 676,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 5 yıl (1729 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 3 milyar 995 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 79 milyon lira, net satış 1 milyar 176,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 21 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede 6 milyar 676,9 milyon lira borçlandı.