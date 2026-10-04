Hazine yarın 5 ayrı borçlanma işlemi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın beş ayrı borçlanma işlemi gerçekleştirecek. İki ve beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilleri yeniden ihraç edilirken, altın tahvili ile iki kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ihraç takvimi kapsamında yarın iki devlet tahvilini yeniden ihraç edecek; bir altın tahvili ile iki kira sertifikasını doğrudan satışa sunacak.
Yeniden ihraç edilecek devlet tahvillerinden 2 yıl (707 gün) vadeli olanı yüzde 18, 5 yıl (1652 gün) vadeli olanı ise yüzde 16,63 kupon ödemeli olacak. Her iki sabit kuponlu tahvilin ödemeleri 6 ayda bir yapılacak.
Altın tahvili ve kira sertifikaları doğrudan satılacak
Doğrudan satış kapsamında yer alan altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve TLREFK’ye endeksli kira sertifikası 2 yıl (728 gün) vadeli olacak. Altın tahvilinde 6 ayda bir kupon, kira sertifikalarında ise aynı aralıklarla kira ödemesi gerçekleştirilecek.