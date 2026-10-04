Hazine yarın 5 ayrı borçlanma işlemi yapacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ihraç takvimi kapsamında yarın iki devlet tahvilini yeniden ihraç edecek; bir altın tahvili ile iki kira sertifikasını doğrudan satışa sunacak.

Yeniden ihraç edilecek devlet tahvillerinden 2 yıl (707 gün) vadeli olanı yüzde 18, 5 yıl (1652 gün) vadeli olanı ise yüzde 16,63 kupon ödemeli olacak. Her iki sabit kuponlu tahvilin ödemeleri 6 ayda bir yapılacak.

Altın tahvili ve kira sertifikaları doğrudan satılacak

Doğrudan satış kapsamında yer alan altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve TLREFK’ye endeksli kira sertifikası 2 yıl (728 gün) vadeli olacak. Altın tahvilinde 6 ayda bir kupon, kira sertifikalarında ise aynı aralıklarla kira ödemesi gerçekleştirilecek.