Hazine yarın bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma takvimi kapsamında yarın 2 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihalesini gerçekleştirecek.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ihalesi gerçekleştireceğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, 2 yıl (728 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemesi yapılan sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihalesi düzenlenecek.