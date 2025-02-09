Hazine yarın bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ihalesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, 2 yıl (728 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemesi yapılan sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihalesi düzenlenecek.