Google Haberler

Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yani 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirecek. Aynı gün endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atılacak.

Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar