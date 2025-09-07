Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yani 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirecek. Aynı gün endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atılacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
