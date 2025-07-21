Hazine yarın bir tahvil ve bir kira sertifikasını doğrudan satacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında 22 Temmuz Salı günü iki ayrı doğrudan satış gerçekleştirecek. Bakanlığın ihraç takvimine göre, satışlardan kupon ödemeli dolar cinsinden devlet tahvili olacak. Diğer satış ise kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikası şeklinde yapılacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yarın (22 Temmuz Salı) iki ayrı doğrudan satış gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, satışlardan ilki 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsinden devlet tahviline yönelik olacak.
İkinci satışta ise yine 1 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemesi yapılacak dolar cinsi kira sertifikası doğrudan yatırımcılara sunulacak.