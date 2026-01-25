Hazine yarın iki doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarruflarını altın cinsinden değerlendirmek isteyen yatırımcılar için yarın iki ayrı kira sertifikasını doğrudan satışa sunacak. İç borç ihraç takvimine göre, 1 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin yanı sıra, yine 1 yıl vadeli ve 6 ayda bir kira ödemesi sağlayan altına dayalı kira sertifikası yatırımcılarla buluşturulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.
Aynı gün yine 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA