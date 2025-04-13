Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ayrı ihale düzenleyecek. İlk ihalede 98 gün vadeli kuponsuz hazine bonosu, ikinci ihalede ise 9 yıl vadeli ve 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden satışa sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yarın iki ayrı ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 ay (98 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu satılacak. Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Bu iki ihale, Bakanlığın yılın ikinci çeyreğindeki iç borçlanma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilecek.