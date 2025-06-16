Hazine yarın iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Haziran Salı günü iki ayrı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borçlanma takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli ve Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili ilk kez yatırımcılarla buluşacak.

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 9 yıl (3388 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Buna ek olarak, 2 yıl (728 gün) vadeli ve 6 ayda bir kira ödemeli bir kira sertifikasının doğrudan satışı da planlanıyor.