Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı çerçevesinde yarın iki ayrı tahvil ihalesi düzenleyecek. Bakanlığın ihraç takvimine göre, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez satışa sunulacak. Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yarın iki ayrı tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez piyasaya sunulacak.
Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA