Hazine yarın üç ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın üç ayrı iç borçlanma ihalesi düzenleyecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yatırımcılara farklı vadelerde ve faiz türlerinde menkul kıymetler sunulacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın üç ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.
İkinci ihalede 4 yıl (1554 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Üçüncü ihalede ise 7 yıl (2464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.