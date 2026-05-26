Hazine yaz dönemi için takvimi açıkladı: Üç ayda 1,85 trilyon liralık borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde toplam 1,8 trilyon lirayı aşan iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, haziranda 554,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 543,8 milyar liralık, temmuzda 616,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 708,7 milyar liralık, ağustosta 595,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 595,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Hazirandaki iç borçlanmanın 233,8 milyar lirasının piyasadan, 240 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 70 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın 286,7 milyar lirasının piyasadan, 400 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 22 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın da 316,8 milyar lirasının piyasadan, 240 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 39 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde, 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosu ihraç edilecek, 8 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Haziranda 686,6 milyar lira, temmuzda 681,8 milyar lira ve ağustosta 644,3 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 245,7 milyar lirası, dış borç servisinden oluşacak.