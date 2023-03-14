Hazine, yeşil tahvil ihracı için kolları sıvadı

Hazine 20 Mart'tan itibaren Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterlerinde borçlanma için yatırımcı toplantıları düzenleyecek.

IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre 20 Mart'ta Avrupa'da başlayacak ilgili yatırımcı görüşmeleri doğrudan bir ihraç ile sonuçlanmayacak.

Yatırımcı toplantılarında Hazine'nin yanısıra çevre ve enerji bakanlıklarından da üst düzey katılım olacak.

ING ve Standard Chartered Bank yatırımcı toplantılarını organize edecek.

Hazine daha önce ESG'nin ilgili çerçeve dokümanının, uluslararası sermaye piyasalarında Hazine tarafından gerçekleştirilebilecek yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil veya kira sertifikası türünden borçlanma işlemlerinde kullanılacağını açıklamıştı.