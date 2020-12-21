Hazine, yıla güçlü nakitle başlıyor

Hazine nakit dengesi içinde kasa-banka hesabındaki tutar, kasım ayı sonu itibariyle 120,3 milyar TL düzeyine ulaştı. Bu yüksek tutar, 2021’in ilk aylarında hem borçlanma ihtiyacını aşağı çekecek hem de bütçe açığının kontrolüne imkan sağlayacak. Hazine nakit dengesi içinde kasa-banka hesabındaki tutar kasım ayı sonu itibariyle 120,3 milyar TL düzeyine ulaştı. Aralık ayında ödemelerin yapılıp harcamaların 2021’e bırakılmaması yönündeki genel kamu eğiliminin sürüp sürmeyeceği konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tavır açıklamadı. Ancak genel olarak 2020 bütçe açığının sınırlı tutulması yönünde bir istek dillendirildi. Bu nedenle Kasım ayındaki giderler önceki aylara göre daha düşük gerçekleşti. Bazı harcamaların da tahakkukunun 2021’e bırakılması tercih edilebilir. Hazine nakit dengesi ise yüksek iç borçlanma ile ciddi bir miktarla 2021’e devredilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığının bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken borçlanma kanalıyla ciddi miktardaki nakdin başta Ziraat Bankası olmak üzere bankalarda değerlendirildiğini ve bunun bilinçli bir tercih olduğunu vurgulamıştı. Kasım ayı verilerine göre halihazırdaki tutar son yılların neredeyse 4-5 katı civarında 120,3 milyar TL’lik bir kasa-banka tutarına erişti.

Borçlanma ihtiyacı düşecek

Hazine nakit dengesi içinde, Hazine’nin bankalardaki nakit tutarlarını gösteren kasa-banka hesabı önceki yılların tamamında, yılsonu itibariyle 20 milyar TL ve altında oluşmuş, bazı yıllarda da hesaplar eksi düzeyde yılsonunu kapatmıştı. Yüksek bir nakit tutarla 2021'e başlanacak. Bu tutar 2021’in ilk aylarında hem borçlanma ihtiyacını aşağı çekecek hem de bütçe açığının kontrolüne imkân sağlayacak. Hazine’nin 2021’e yüksek nakitle girmesi, ilk aylarda gerek borçlanma, gerekse salgının etkilerinin sürdüğü ortamda alınan önlemlerin finansmanı açısından kamunun elini rahatlatacak.