Hazine'den 12 milyar liralık kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasada fazla likitide oluşumunu önlemek için adım atmaya devam ediyor. Bakanlık sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti. İhraç tutarı ise 12 milyar lira olarak kayda geçti.
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımladı.
Buna göre, 12 milyar lira tutarında 24 Temmuz 2024 valörlü, 22 Temmuz 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.