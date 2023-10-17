Hazine'den 28,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 28 milyar 927 milyon 230 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 11 Ekim 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.