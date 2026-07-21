Hazine'den 3,9 milyar dolarlık tahvil ve kira sertifikası ihracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 22 Temmuz 2026 valörlü, 19 Temmuz 2028 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikası ihracına, toplam 3 milyar 938 milyon 424 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak, 3 milyar 917 milyon 423 bin dolar cinsi devlet tahvili ve 21 milyon bin dolar tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.