Hazine’den 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi hedefiyle 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracına çıkıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kira sertifikaları, doğrudan satış yöntemi ile bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarına sunulacak. Talepte bulunacak kurumların, başvurularını 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İhS) üzerinden iletmeleri gerekiyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiler ve hak kazananlara ait tutarlar, aynı gün içerisinde TCMB tarafından İhS aracılığıyla ilgili taraflara bildirilecek.

Bu adım, devletin iç borçlanma stratejisine uygun olarak alternatif finansman araçlarının çeşitlendirilmesi yönünde önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.