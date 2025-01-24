Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 27 Ocak 2025 valörlü, 26 Ocak 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 6 bin 594 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli, 20 bin 992 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.