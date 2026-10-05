Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 7 Ekim 2026 valörlü, 4 Ekim 2028 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,45 kupon ödemeli 2 bin 315 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,45 kira ödemeli 17 bin 885 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA