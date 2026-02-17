Hazine’den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 18 Ağustos 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,3 kupon ödemeli, 16 bin 132 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca, aynı itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,3 kira ödemeli, 14 bin 191 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracına imza atıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA