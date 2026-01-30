Google Haberler

Hazine'den asılsız paylaşımlara ilişkin uyarı geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımların dolaşıma sokulduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığı ve dolandırıcılık amacı taşıdığı vurgulandı.

Vatandaşların bu tür paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği belirtilerek, yalnızca resmî hesaplar üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önemine dikkat çekildi.

