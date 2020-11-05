ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

Son Dakika Haberleri:

Hazine'den DASK'a 3,4 milyar liralık destek

Hazine'den DASK'a zorunlu deprem sigortası riskleri için 3,38 milyar TL reasürans desteği sağlanacak.

Hazine'den DASK'a 3,4 milyar liralık destek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından üstlenilen zorunlu  deprem sigortası riskleri için devlet tarafından toplam 3,38 milyar TL  hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili Resmi Gazete'de  bugün yayımlanan karar göre, DASK'ın 1 Kasım 2020-31 Ekim 2021 dönemi reasürans ve  koruma programı dikkate alınarak, 8 milyar TL üzerindeki 3 milyar TL  hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 14,425, 11 milyar TL üzerindeki 8 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 14,524, 19 milyar TL  üzerindeki 9 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 10,644, 28  milyar TL üzerindeki 2 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 16,300 oranında pay alacak şekilde ve DASK'ın kümül artışlarına göre  gün esaslı olarak teminat sağlayacak olan 31 milyar TL üzerindeki 500  milyon TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 100 pay alacak şekilde
DASK'a, devlet tarafından toplam 3 mliyar 378,6 milyon TL hasar fazlası  reasürans desteği sağlanacak.

Sağlanan reasürans korumasına karşılık, pay alınan ilgili reasürans  dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 44 milyon 973 bin 234 TL'lik reasürans primi, 2021 yılı içinde 11 milyon 243 bin 308,50 TL'lik dört eşit taksitte Hazine ve Maliye Bakanlığına DASK tarafından ödenecek.

Gerekmesi halinde pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar  ödemelerine devlet payı oranında katılım sağlanacak ve hesaplanan  hasar ödemesi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden DASK'a  ödenecek.

Karar 1 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap