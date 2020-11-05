Hazine'den DASK'a 3,4 milyar liralık destek

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından üstlenilen zorunlu deprem sigortası riskleri için devlet tarafından toplam 3,38 milyar TL hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak.



Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar göre, DASK'ın 1 Kasım 2020-31 Ekim 2021 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak, 8 milyar TL üzerindeki 3 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 14,425, 11 milyar TL üzerindeki 8 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 14,524, 19 milyar TL üzerindeki 9 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 10,644, 28 milyar TL üzerindeki 2 milyar TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 16,300 oranında pay alacak şekilde ve DASK'ın kümül artışlarına göre gün esaslı olarak teminat sağlayacak olan 31 milyar TL üzerindeki 500 milyon TL hasar fazlası reasürans diliminden yüzde 100 pay alacak şekilde

DASK'a, devlet tarafından toplam 3 mliyar 378,6 milyon TL hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak.



Sağlanan reasürans korumasına karşılık, pay alınan ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 44 milyon 973 bin 234 TL'lik reasürans primi, 2021 yılı içinde 11 milyon 243 bin 308,50 TL'lik dört eşit taksitte Hazine ve Maliye Bakanlığına DASK tarafından ödenecek.



Gerekmesi halinde pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine devlet payı oranında katılım sağlanacak ve hesaplanan hasar ödemesi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden DASK'a ödenecek.



Karar 1 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.