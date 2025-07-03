Hazine'den gelecek hafta 4 yeni ihale

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta üç tahvil ve bir bono ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine, 7 Temmuz Pazartesi günü, 8 ay (245 gün) vadeli, 11 Mart 2026 itfalı hazine bonosunu yeniden ihraç ederken, aynı gün 4 yıl (1456 gün) vadeli, 4 Temmuz 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili ilk kez piyasaya sunacak.

8 Temmuz Salı günü, 7 yıl (2.436 gün) vadeli, 10 Mart 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ile 9 yıl (3.367 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak.

Öte yandan, Hazine’nin önümüzdeki hafta toplamda 13 milyar 96 milyon TL iç borç servisi bulunuyor. Bunun 12,94 milyar TL’si piyasaya, 156 milyon TL’si ise kamuya yapılacak ödemelerden oluşuyor.