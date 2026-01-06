Hazine'den ihale öncesi 36,5 milyar TL’lik ROT satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştireceği tahvil ihalesi öncesinde kamu kurumları ve piyasa yapıcılara yönelik toplam 36 milyar 520 milyon TL tutarında rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı gerçekleştirdi.

Bakanlık, söz konusu satışın ardından 5 yıl vadeli (1.729 gün) sabit kuponlu tahvil ihalesine çıkacak.

İhale öncesinde yapılan ROT satışlarının 23,5 milyar TL’si piyasa yapıcılarına, 13,02 milyar TL’si ise kamu kuruluşlarına yönelik oldu.

İhaleye ilişkin açıklanan teklif büyüklüklerine göre, piyasa yapıcılarının sunduğu toplam teklif tutarı 78 milyar 708,7 milyon TL olurken, kamu kesiminin teklifi 13 milyar 20 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.