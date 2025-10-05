Hazine'den ihracatçı ve KOBİ'lere iki yeni destek paketi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle, ihracatçıların ve katılım finans hassasiyeti olan firmaların uygun koşullarda krediye erişimini artırmaya yönelik iki yeni destek paketi devreye alınacak.

Destek paketinin kefalet limiti artırıldı

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, ekonomi programı kapsamında Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesindeki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda mevcut ihracatçı destek paketinin kefalet limiti 10 milyar liradan 20 milyar liraya çıkarıldı. Ayrıca, Türk Eximbank aracılığıyla yalnızca e-ihracat yapan firmalara yönelik 500 milyon lira kefalet limitli yeni bir paket yürürlüğe girdi. Bu paketin kefalet oranı yüzde 100 olurken, yararlanıcı başına üst limit 500 bin lira olarak belirlendi.

Katılım finans esasına uygun yeni paket ise Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) üzerinden yürütülecek. KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin harcamalarına finansman sağlanması için 4 milyar lira kefalet limitli bu pakette, kefalet oranı yüzde 80 olacak. Üst limit KOBİ'ler için 20 milyon lira, diğer firmalar için 40 milyon lira olarak açıklandı.

2020-2025 döneminde 118,8 milyar TL'lik kredi kullandırıldı

Bakanlığın verilerine göre, 2020-2025 yıllarında ihracatçılara 118,8 milyar lira kredi kullandırıldı. Bu yılın ilk yarısında devreye alınan dört yeni paketle ilave 42 milyar lira kredi imkânı sağlanırken, eylül itibarıyla ihracatçılara 24,9 milyar lira kredi kullandırıldı. Bu tutar, sistem kapsamında verilen toplam kredilerin yüzde 59'unu oluşturdu.

Öte yandan, Türk Eximbank'ın sermayesi son yıllarda 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya çıkarıldı. 2025 yılı içinde tamamlanacak sermaye artışıyla bankanın ödenmiş sermayesinin 88,4 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Bankanın ihracat destekleri ise yılın ilk dokuz ayında dolar bazında yüzde 15 artışla 39,7 milyar dolara ulaştı; yıl sonunda bu tutarın 52 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Günlük reeskont kredi limitinin 300 milyon liradan 4 milyar liraya yükseltilmesi, döviz bazlı kredilerin yeniden açılması ve faiz oranlarının düşürülmesi de sağlanan kolaylıklar arasında yer aldı. Ayrıca, reeskont kredilerinde ihracat gelirlerinin ek yüzde 30'unun satış zorunluluğu kaldırıldı. Yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yapan firmalar için yeni model geliştirilirken, hizmet ihracatında vergi istisnası yüzde 80'e çıkarıldı.

Bakan Şimşek: İhracatçımızın her zaman arkasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni paketlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızı gerek Türk Eximbank üzerinden gerekse diğer politikalarımızla güçlü şekilde destekliyoruz. İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de kalıcı refah artışı için yatırım, istihdam, üretim ve özellikle ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz."