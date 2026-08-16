Hazine'den iki ihale
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın iki ihaleye imza atacak. Biri. 3 y ıl vadeli 6 ayda bir kupan ödemeli, diğeri 4 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihaleye imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA