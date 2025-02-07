Hazine’den iki tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayının ikinci haftasında iki ihale düzenleyerek tahvil ve bono piyasasına arz sağlayacak. Aynı zamanda bir kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Tahvil ve bono ihaleleri

Hazine’nin duyurduğu ihale takvimine göre, 10 Şubat Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 10 Şubat 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Yeni gösterge niteliğinde olacak bu tahvilin valörü 12 Şubat Çarşamba olarak belirlendi.

11 Şubat Salı günü ise 5 ay (161 gün) vadeli, 23 Temmuz 2025 itfalı Hazine bonosu yeniden satışa sunulacak.

Kira sertifikasının doğrudan satışı

Aynı gün, 2 yıl vadeli 10 Şubat 2027 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Kira sertifikasının da valörü 12 Şubat Çarşamba olacak.

Hazine, gelecek hafta içinde piyasaya 44,62 milyar TL, kamuya ise 4,96 milyar TL olmak üzere toplam 49 milyar 579 milyon TL ödeme gerçekleştirecek.

Bu tahvil ve bono ihalesiyle birlikte Hazine, 2025 yılı finansman programı doğrultusunda borç yönetimini sürdürmeye devam edecek. Kira sertifikası satışı da faizsiz finansman araçlarıyla piyasaya çeşitlilik kazandırmayı amaçlıyor.