Hazine'den KDV iadelerine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV iadelerinin ödenmediği veya ihracatçıların iade için 7 ay beklediklerine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık; KDV iadesinin, ihracat yapan firmaların ihraç ettikleri mallara ilişkin bilgi ve belgelerin vergi idaresine sunulması ile başlayan ve gerekli kontrollerin yapılmasından sonra tamamlanan bir süreç olduğunu belirterek, söz konusu iadelerin hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılmasının, Gelir İdaresi Başkanlığının en hassas olduğu konuların başında geldiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Gelir İdaresi Başkanlığında, KDV iade süreçlerinin hızlı ve doğru yapılmasını teminen gelişen teknoloji, sisteme adapte edilmekte ve teknolojiden olabildiğince istifade edilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, KDV iadesinin hızlı yapılması kadar doğru yapılması, bir başka anlatımla herhangi bir usulsüzlüğe, yanlışlığa imkân vermeyecek şekilde gerekli kontrollerden geçtikten sonra yapılması büyük önem arz etmektedir.

2022 yılının ilk 9 ayında yapılan KDV iadesi tutarı yaklaşık 204 milyar TL olup, bu tutarın yaklaşık 130 milyar TL’lik kısmı ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanmaktadır.

Yine 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan ihracat kaynaklı iadelerin ortalama gerçekleşme süresi 42 gündür. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, ihracatta iade süresinin 7 aya vardığı veya ihracatçıların KDV iade alacakları ödenmiyor şeklinde haber ve değerlendirmelerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı, tamamen hayal ürünü olduğu açıktır.

Ayrıca iade mevzuatı ile mükelleflere talep ettikleri iadeyi 5 veya 10 iş günü içinde yapılmasını taahhüt eden düzenlemeler mevcuttur. Örneğin, Hızlandırılmış İade Sistemi sertifikası sahibi mükellefler ile Artırımlı Teminat Uygulanmasından yararlanan mükelleflerin iade talepleri 5 iş günü içinde yerine getirilmektedir.

Diğer taraftan, ihracatçıların iadesini beklediği KDV tutarının 500 milyar TL olduğu şeklinde aynı yazıda talihsiz bir açıklama daha yer almaktadır.

25.10.2022 tarihi itibarıyla ihracatçılar dahil tüm mükelleflerin bekleyen iade talep tutarı yaklaşık 56 milyar TL’dir. Vergi dairelerince günlük ortalama 1,3 milyar TL iade yapılmakta ve her gün yeni iade talepleri de alınmaktadır. Günlük 1,3 milyar TL iade yapılarak bu tutarın 43 günde iade edilmesi mümkündür. Ancak iade talepleri süreklilik arz ettiğinden stokta bekleyen iade tutarı her zaman mevcut olacaktır.

Bu rakamlar göstermektedir ki, haber ve yazıda yer alan açıklamalar ve rakamların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."