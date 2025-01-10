Hazine’den ocak ayında üç tahvil ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç farklı tahvili yeniden piyasaya sunmak üzere ihaleler düzenleyecek. İlk ihale 13 Ocak Pazartesi günü yapılacak ve 2 yıl (574 gün) vadeli, 12 Ağustos 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden satışa çıkarılacak.

İkinci gün olan 14 Ocak Salı günü ise iki farklı tahvil ihalesi düzenlenecek. Bunlardan ilki, 4 yıl (1.421 gün) vadeli, 6 Aralık 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli tahvil olacak. Aynı gün, 5 yıl (1.701 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 12 Eylül 2029 itfalı sabit kuponlu tahvil de yatırımcılara sunulacak.

Her üç tahvil için valör tarihi 15 Ocak 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Toplam 13 milyar 969 milyon tl ödeme

Hazine'nin gelecek hafta piyasaya yapacağı toplam ödeme tutarı 13 milyar 969 milyon TL olarak açıklandı. Bunun 13 milyar 340 milyon TL’si piyasa borçlanmasına, 629 milyon TL’si ise kamuya yapılacak ödemelerden oluşuyor.

Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen bu tahvil ihaleleri, Hazine'nin borçlanma stratejisi ve finansal piyasalardaki likidite durumu açısından önem taşıyor.