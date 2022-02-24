Hazine'den oynaklık uyarısı ve TL mesajı

ANKARA (DÜNYA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edildiği belirtilen açıklamada, “Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır” denildi.

Türkiye ekonomisinin sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiği belirtilen açıklamada, “Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik” ifadeleri kullanıldı.

Yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşların önemli mali kayıplarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur.

Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir” denildi.