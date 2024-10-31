Hazine’den SGK’ya 981 milyar lira transfer

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de aktif sigortalı çalışan sayısı 2023 sonunda 25 milyon 358 binken bu sayı ağustos ayında 24 milyon 975 bin kişiye düştü. Aktif sigortalı sayısında yılbaşına göre 383 bin kişi azalırken emekli, dul, yetim maaşı alanların sayısı 454 bin kişi arttı. Maaş alanların sayısında emeklilik sayısı 353 bin artarken ölüm aylığı alanların sayısında da 95 bin kişilik artış oldu.

SGK verilerine göre yılın ilk 7 ayında Hazine’den aktarılan kaynak 834 milyar lira iken Ağustos ayında 147 milyar liralık artışla bu tutar 981 milyar liraya yükseldi. Bundan önce aylık 119 milyar lira aktarım yapılırken ağustos ayında bu tutar 147 milyar liraya yükselmiş oldu.

SGK’nın aylık maaş ödemesi 246 milyar liradan 250 milyar liraya yükselirken sağlık gideri de 80 milyar liradan 84 milyar liraya çıktı. Maaş ve sağlık harcamasında toplam 8 milyar liralık artış yaşanırken Hazine’den aktarılan kaynak 28 milyar lira arttı. Hazine’den aktarılan kaynak artışında temel neden ise SGK’nın prim gelirlerinin temmuz ayında 282 milyar liradan ağustos ayında 251 milyar liraya düşmesi oldu.

Açıklanan verilere göre toplam çalışanlara ödenen maaş ise ağustos ayında brit 37 bin 867 liraya yükseldi. Böylece ağustos ayında Türkiye’de ortalama bir çalışanın ücreti 28 bin 439 lira oldu. Geçen yıl ağustos ayında ortalama ücret 17.263 lirayken bu yıl yüzde 64,7 zamla 28.439 liraya yükselmiş oldu. Türkiye’de ortalama ücret dolar bazında da yüzde 32,1 artarak 641,4 dolardan 847,1 dolara artış gösterdi.

Asgari ücretin dolar bazında yüzde 19,5 arttığı bu dönemde ortalama ücretler yüzde 32,1 artarak asgari ücretten daha yüksek bir ücret artışının yaşandığını göstermiş oldu.

Ücretlerin artması ve buna bağlı olarak SGK’ya ödenen primlerin de artmasına rağmen kayıtlı çalışan sayısındaki düşüş SGK’nın açığını artırarak Hazine’den aktarılan tutarın 981 milyar liraya yükselmesine neden oldu.