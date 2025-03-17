Hazine’den tahvil ihalesiyle 21 milyar TL’lik satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsinden 7 yıl (2485 gün) vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesi düzenledi. Bugün yapılan ihalede Hazine, piyasalardan 13 milyar 551,3 milyon TL borçlandı. İhale öncesi yapılan 7,5 milyar TL’lik ROT (piyasa yapıcı) satışıyla birlikte toplam satış tutarı 21 milyar 51,3 milyon TL’ye ulaştı.

Tahvil ihalesinde nominal satış 15 milyar 815 milyon TL olurken, Hazine 36 milyar 824 milyon TL’lik teklif aldı. İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 20,83, ortalama yüzde 21,64, en yüksek ise yüzde 22,03 olarak belirlendi. Minimum fiyat 84.250 TL, ortalama fiyat ise 85.686 TL oldu.

Satışı yapılan tahvillerin 19 Mart 2025 Çarşamba günü ihraç edileceği belirtilirken, geri ödeme tarihi 10 Mart 2032 olarak açıklandı. Bu tahvil ihracı, Hazine’nin Mart ayı iç borçlanma programı kapsamında gerçekleştirdiği en yüksek hacimli işlemlerden biri olarak kayıtlara geçti.