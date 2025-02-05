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Hazine'den tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı.

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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe General'e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.