Hazine'den "vergi affı" iddialarına yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vergi affı ve yeni yapılandırma paketi ile ilişkili haberlerin içeriğinin tamamen yalan olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan “vergi affı” ve “yeni yapılandırma paketi” ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir.

Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."